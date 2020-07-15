Музыкальный сервис Spotify запустили в России

Стриминговый сервис Spotify после нескольких неудачных попыток объявил о начале работы в России. С 15 июля он стал доступным для российских пользователей.

«По данным IFOI (Международной федерации производителей фонограмм), Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. <...> Наша команда в России тесно сотрудничает с артистами, лейблами и участниками музыкальной индустрии, чтобы предложить российским пользователям первоклассный сервис», — приводят РБК слова гендиректора Spotify в России Ильи Алексеева.

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В России подписка на полный пакет услуг Spotify Premium будет стоить 169 рублей в месяц, а семейный доступ обойдется в 269 рублей в месяц. Подписка для студентов доступна по цене 85 рублей в месяц. Также появится новый тариф Spotify Premium для двоих (219 рублей в месяц). Он предлагает автоматически обновляемый плейлист, в котором сочетаются подходящие для обоих слушателей треки.

Шведский музыкальный сервис Spotify был запущен в 2008 году. Он позволяет легально прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций за ежемесячную плату. Весной 2018 года компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, текущая капитализация компании составляет 48,5 миллиардов долларов.