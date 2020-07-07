Кино в хорошем качестве: разбираемся в форматах видео

Качество фильмов в онлайн-кинотеатрах и торрентах сильно отличается. Нередко даже на одном ресурсе предлагают выбрать для скачивания или просмотра разные версии кинокартин. Как определить качество видео по нескольким аббревиатурам в названии файла?

Разрешение видео — его важнейшая характеристика. Формат высокой четкости начинается с разрешения 1280x720 (в названиях фильмов обозначается 720p, HD), далее идет разрешение 1920x1080 (1080p, FHD), 3840x2160 (2160p, 4K UHDTV) и 7680x4320 (4320p, 8K UHDTV).

CAMRip

Так называемая «экранка», обычно распространяется на пиратских ресурсах. Представляет собой видео, снятое обычной камерой с экрана в кинотеатре. Самое низкое качество, файл не спасет даже высокое разрешение — в случае с таким форматом оно совершенно бесполезно.

Скорее всего, на видео будут посторонние звуки из зала, силуэты людей, артефакты изображения. Несмотря на кучу недостатков, формат популярен в первые недели после премьеры фильма, когда посмотреть лицензию еще нельзя.

TS

Улучшенная версия «экранки». Нередко записывается профессиональной камерой, установленной в пустом кинозале. Звук более качественный по сравнению с CAMRip, видео без постороннего шума и артефактов.

Само качество изображения при этом посредственное — при перезаписи страдают разрешение, цвет. Иногда создатель файла улучшает его на компьютере — осветляет видео, выравнивает изображение.

VHSRip

Фильм, который оцифровали с VHS-кассеты. Качество напрямую зависит от сохранности пленки и опыта автора рипа. Такой формат используется для очень редких и архивных фильмов, которые невозможно найти в приличном качестве.

Получить удовольствие от просмотра такой картинки трудно — изображение нередко подрагивает, встречаются горизонтальные полосы и характерные для аналоговой пленки шумы. К разновидности формата стоит отнести TVRip и SATRip — это записи фильма с телевидения.

DVDRip

Сжатый фильм, первоисточником которого послужил диск DVD. Качество сильно зависит от выбранного кодека и мастерства автора. Разрешение будет составлять 720х576 для европейского стандарта PAL, и 720х480 для американского стандарта NTSC.

Нередко выделяется качественным звуком, так как поддерживает 5-канальный стандарт AC3 и 6-канальный DTS. Минимальный размер рипа составляет примерно 700 MB, чаще всего он файл весит 1.4 GB.

WEB-DL

Это файл, полученный в интернете через какой-либо легальный цифровой магазин. Значительная часть WEB-DL попадает в Сеть из платных сервисов iTunes Store и Netflix. Видео обычно не подвергается сжатию, стандартное качество соответствует стандарту 1080p. Если файл пережат, то его обозначают аббревиатурой WEB-DLRip.

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Качество картинки вплотную приближается к Blu-ray, однако по некоторым характеристикам уступает профессиональным рипам. Нередко используется слишком высокая компрессия, которая ухудшает темные сцены. Кроме этого, такие файлы обычно распространяются без субтитров и дополнительных аудиодорожек.

HDRip

Это рип с любого источника высокой четкости. Качество картинки превосходит DVDRip, при этом разрешение файла у этих стандартов нередко идентичное. Сюда же можно отнести оцифрованные трансляции спутниковых каналов, которые вещают в HD — в этом случае фильм будет обозначаться, как HDTVRip.

Преимуществом такого формата можно назвать удачный компромисс между качеством и «весом» файла — фильмы обычно занимают на жестком диске не более 2 GB, при этом их качество позволяет смотреть их на большом экране.

BDRip

«Золотой стандарт» любой современной коллекции фильмов на жестком диске. Представляет собой рип оригинального диска Blu-Ray. Разрешение при этом может быть разным — чаще всего это 1080p или 720p. Файл при этом в среднем весит от 5 ГБ до 8 ГБ. Качество отличное, подходит для просмотра на экранах любых размеров.

В последнее время в обозначении BDRip все чаще встречается аббревиатура HEVC. Она означает, что файл закодирован с помощью самого современного формата видеосжатия H.265, который обеспечивает оптимальное визуальное качество при меньшем битрейте. При использовании такого кодирования могут быть трудности с воспроизведением на некоторых телевизорах.

BDRemux

Пересобранный в общий контейнер диск Blu-Ray без какого-либо сжатия. В отличие от лицензионного диска, здесь обычно вырезаны дополнительные материалы, лишние аудиодорожки и субтитры.

Качество картинки идентично Blu-Ray, разрешение — FullHD 1080p. Также обязательно оставляется оригинальные видео и звук. Такой файл обычно имеет расширение .mkv, для воспроизведения подойдет практически любой из известных видеопроигрывателей. Из минусов — большой «вес», фильм займет на жестком диске от 20 до 50 ГБ.