МИД России сообщил о провокациях на грузинской границе

Случаи нелегального пресечения российской, абхазской и югоосетинской границ участились со стороны Грузии. Это свидетельствует о необходимости скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, сообщили российский МИД.

В дипведомстве напомнили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких «нелегалов» обнаружили в России и Южной Осетии. Так, в понедельник в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами.

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», — цитирует РИА Новости сообщение МИД.

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Дипломаты призвали грузинские власти решать проблемы путем взаимовыгодного и конструктивного диалога. И заявили, что ожидают от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением.

Отдельно в МИД отметили провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси. По словам дипломатов, американские «власти выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал». Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий, считают на Смоленской площади.