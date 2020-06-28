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Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Государство на Украине перестало существовать, так как его подменили собой чиновники, преследующие свои, а не государственные интересы, заявил бывший президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

«На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — приводит ТАСС слова Саакашвили.

Он сравнил таких чиновников с домашними животными, которым вживлен компьютерный чип. «Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — заявил Саакашвили.

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Бывший президент Грузии отметил, что экономическое положение на Украине ухудшается и бюрократия своими действиями только приносит негативные тенденции.

«Экономический кризис будет расширяться, углубляться, рабочие места теряются. А при этом я имею дело с бюрократией, которая думает, что ничего плохого не происходит. Мол, это бизнес, как всегда, у них будет все схвачено, у них все готово, никуда они не спешат», — сказал Саакашвили.

Саакашвили признался, что чувствует личную неприязнь к таким чиновникам. «Иногда мне хочется этих бюрократов, потрясти, избить», — добавил он.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот руками подобных "тетушек" и получаются такие цифры, что вызывают тотальное недоверие населения.

Alexzander1973

Он даже дожить не должен был до "Чёрного дельфина"

Kомпот из картошки

Полтора года девочке?Да он сгнить в тюрячке должен!!!В "Чёрном дельфине", в одиночке!

Kомпот из картошки

То бишь у нас в стране 27 млн. детей до 16 лет?Весьма неплохо. Практически 1/5 часть всего населения...

Nik3316

в лихие Путинские годы нарожали...