Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Государство на Украине перестало существовать, так как его подменили собой чиновники, преследующие свои, а не государственные интересы, заявил бывший президент Грузии, а ныне глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

«На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — приводит ТАСС слова Саакашвили.

Он сравнил таких чиновников с домашними животными, которым вживлен компьютерный чип. «Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — заявил Саакашвили.

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Бывший президент Грузии отметил, что экономическое положение на Украине ухудшается и бюрократия своими действиями только приносит негативные тенденции.

«Экономический кризис будет расширяться, углубляться, рабочие места теряются. А при этом я имею дело с бюрократией, которая думает, что ничего плохого не происходит. Мол, это бизнес, как всегда, у них будет все схвачено, у них все готово, никуда они не спешат», — сказал Саакашвили.

Саакашвили признался, что чувствует личную неприязнь к таким чиновникам. «Иногда мне хочется этих бюрократов, потрясти, избить», — добавил он.