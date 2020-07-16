Спрогнозирован порог максимальной численности населения

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться — так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 миллиарда человек.

Авторы исследования прогнозируют, что население Земли будет увеличиваться вплоть до 2064 года: тогда в мире будет около 9,73 миллиарда человек. Затем численность землян станет постепенно снижаться: к 2100 году, как прогнозируют ученые, оно составит уже 8,79 миллиарда человек, такие данные опубликовал научный журнал The Lancet.

Такое прогноз сделали американские ученые под руководством Кристофера Мюррея из Вашингтонского университета. В своих расчетах они опирались на данные о репродуктивной способности, миграциях и смертности, которые собирались в ходе проекта Global Burden of Disease (GBD) — одного из самых масштабных популяционных исследований.

Как считают ученые, главными причинами демографических изменений станет распространение образования, прежде всего, среди женщин, и более широкое применение контрацепции в странах Африки, Ближнего Востока и некоторых азиатских государствах. Именно они пока остаются лидерами демографического роста. В результате средний уровень рождаемости упадет примерно до 1,7 ребенка на одну женщину.

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Но в некоторых странах — прежде всего, в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, — уровень рождаемости останется на отметке выше, чем 2,0. Из этих регионов, по прогнозам ученых, в Европу и Америку отправится множество мигрантов, которые смогут компенсировать «потери» развитых стран в населении.

Сейчас на Земле живет около 7,59 млрд человек, и население планеты постоянно растет. Чтобы достаточно достоверно планировать развитие здравоохранения, сельского хозяйства и другой экономической инфраструктуры, очень важно знать, насколько эта цифра вырастет в ближайшие десятилетия.