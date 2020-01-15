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Путин обозначил важнейшую проблему России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что «Россия и ее историческая перспектива» зависят от решения демографической проблемы, которая вновь обострилась в стране.

«Россия и ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Содержательную часть начну именно с демографии. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Мы вступили в сложный демографический период. Его особенность в том, что нам удалось выйти на положительную динамику и даже добиться естественного прироста. Но есть одна сложность», — сказал Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию России.

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По его словам, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. «Семьи сейчас создает малочисленное поколение 1990-х годов. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения - 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. В 90-х было еще хуже — 1,16. Семьи с двумя детьми были редкостью, люди вынужденно откладывали рождение детей», — отметил Путин.

«Наша историческая обязанность — обеспечить устойчивый демографический рост. Каждый наш шаг, новый закон, госпрограмму мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения населения России», — заявил российский лидер.

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