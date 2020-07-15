Россиянам рассказали про опасность заусенцев

Обычные заусенцы на коже могут таить серьезную опасность для здоровья, предупредила кандидат медицинских наук и врач-дерматолог Анжелика Шмакова.

Так, заусенцы ни в коем случае не следует обкусывать, предупредила специалист. В этом случае образуется ранка с рваными краями, вместе со слюной в нее попадают микроорганизмы, после чего начинается воспаление, пишут «Аргументы и факты».

При ослабленном организме заусенцы могут послужить входом для различных инфекций. Другими факторами, повышающими вероятность присоединения инфекции через заусенцы, являются контакты с неблагоприятными условиями внешней среды.

Нередко неправильное удаление банальной заусеницы приводит к образованию панариция — человек ощущает сильную боль, появляется отек и подкожный гной в области ногтевого валика, пульсация в пальце. В этом случае потребуется обращение к врачу и специализированное лечение.

Шмакова отметила, что в тяжелых случаях возможно нагноение всего пальца или даже нескольких пальцев, при этом из-за массированного попадания гноя в кровь может развиться смертельно опасный сепсис.