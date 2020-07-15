Россия откроет границы с Белоруссией

Россия в ближайшие дни готова возобновить транспортное сообщение между странами, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

«Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует Головченко агентство БелТА.

Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции в конце марта. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что Россия готовится возобновить международное авиасообщение. Иностранцев будут впускать в Россию при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус.