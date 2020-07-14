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Путин повысил оклады госслужащим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября, соответствующий документ опубликовали .

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», — говорится в указе.

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Индексация, в частности, коснется дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и территориальных органов министерства на территории России.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

В октябре прошлого года Путин подписал указ об увеличении зарплаты президента и председателя правительства России на 4,3%.

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