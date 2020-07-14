Сбыт взрывчатых веществ пресекли на Алтае

Двоих жителей Локтевского района Алтайского края задержали с поличным, когда они пытались сбыть восемь килограммов взрывчатого вещества промышленного производства «аммонит» и средства для его инициирования, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Вещество представляет собой смесь тротила и аммиачной селитры. Уточняется, что один из задержанных был работником АО «Сибирь Полиметаллы» и имел доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам.

За несколько смен он похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия для последующей продажи.

Уголовное дело возбудили по части второй статьи 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).