Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3, считающимися самыми воющими и самыми живучими в российской армии.

Уникальные кадры были сделаны, в том числе, и из кабины пилота. На учениях самолеты отрабатывали групповые полеты и ракетные удары по условному противнику.

Су-25 «Грач» — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки войск над полем боя днем и ночью в любых метеоусловиях. Способен нести до 32 видов различного вооружения, в том числе неуправляемые авиабомбы и ракеты, высокоточные бомбы и ракеты, оружие «воздух-воздух».

«Грачи» получили такое название во время войны в Афганистане. Су-25 были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 8 августа 2008 года, то же самое спустя семь лет повторилось и в Сирии, где штурмовики совершили рекордное количество вылетов.

Самая современная версия этого самолета, Су-25СМ3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн. Новое вооружение, новые системы радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс, новое оборудование для полетов в ночи — все это полностью изменило облик старого штурмовика, благодаря которому новый получил прозвище «Суперграч».