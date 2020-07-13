ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу. Вместо конкретных предложений, она содержит общий призыв типа «Зарабатывай с нами», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной», — рассказал Лях в интервью РИА Новости.

При этом, по его словам, поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются.

#Деньги Молодые и продвинутые стали целью телефонных мошенников

Лях уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром», добавил он.

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.