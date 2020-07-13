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ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу. Вместо конкретных предложений, она содержит общий призыв типа «Зарабатывай с нами», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной», — рассказал Лях в интервью РИА Новости.

При этом, по его словам, поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются.

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Лях уточнил, что в прежних схемах в рекламе почти всегда оговаривались некие услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром», добавил он.

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг — и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

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Lava Lava

Какой громкий заголовок) Но! ....... читая любые новости про великую российскую медицину нужно всегда...

Иркут 69

Спрос падает там, где снижается платежеспособность и уровень благополучия.

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

great_america

Это да, в США такое бы не пролезло.