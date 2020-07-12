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Россия завершила испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Семеновский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания велись с 18 июня. Саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую — 20 июля, сообщил РИА Новости Тарасов.

На данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека. До начала клинических испытаний добровольцев подробно обследовали, в том числе проверили на отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого ученые провели иммунизацию.

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Добровольцев разделили на две группы — участники первой получили одну дозу вакцины, второй — две. Все участники испытаний чувствуют себя отлично. Инъекция не вызвала негативной реакции организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.



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