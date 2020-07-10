Режиссер «Текста» прояснил связь между разводом Асмус и сценой секса

Режиссер Клим Шипенко, снявший фильм «Текст» с Кристиной Асмус, высказался о связи развода актрисы и скандальной сцены секса в фильме.

Шипенко выразил свою позицию во время ток-шоу «Просто о сложном». Ведущая Софико Шеварднадзе спросила у режиссера, стал бы он вносить изменения в картину, если бы знал о разводе героини скандальной сцены с ее супругом Гариком Харламовым.

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Режиссер ответил, что этот эпизод был частью его замысла.

«Я не думаю, что Ларс фон Триер, снимая свои откровенные фильмы с жесткими сценами, думает, каково Уме Турман», – сказал он.

Также Клим Шипенко понадеялся, что зрители картины смогли понять основной смысл «Текста», а не зацикливались на одной скандальной сцене секса.