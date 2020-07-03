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Харламов перечислил все «истинные» причины развода с Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © garikkharlamov; instagram.com/garikkharlamov

Юморист Гарик Харламов отреагировал на публикации, в которых «знакомые» называют причины его развода с актрисой Кристиной Асмус — в Instagram он перечислил все свои «грехи» и предложил версии происходящего.

Харламов опубликовал фото с текстом новости, в котором его экс-продюсер утверждала, что «истинной» причиной развода с Асмус стал «скверный характер» комика. Он пояснил, что не знает такого человека, но решил опередить экспертов, выдвигающих теории о причинах их расставания с женой.

«И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш», — пошутил он.

Харламов приписал себе девять фобий, а также заявил, что он «старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофонный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями».

«Но это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм», — заключил он. В следующем посте комик предложил еще версии происходящего.

Харламов и Асмус объявили о разводе после восьми лет брака в конце июня. Они отказались комментировать в СМИ причины решения.

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great_america

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yury_2211

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