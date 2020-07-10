Киев назвал Минские соглашения неактуальными

Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — приводит РИА Новости слова Резникова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками

Ранее замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что на состоявшейся накануне встрече советников глав государств «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) в Берлине не удалось достигнуть прорыва.

По словам Козака, в последнее время «из Киева звучат самые разные интерпретации, в том числе от официальных должностных лиц» касательно назначения договоренностей, каким образом их толковать, содержат ли они обязательства Украины.