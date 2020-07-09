Туризм Бурятии и Алтая поддержат в TikTok

Пользователи TikTok смогут увидеть ролики о Бурятии и Алтая и открыть для себя совершенно новые направления. Цель кампании #RussiaTravel – поддержать внутренний туризм и вдохновить пользователей на идеи для путешествия по России, сообщило Федеральное агентство по туризму.

Пользователи смогут узнать больше о популярных направлениях для путешествий по стране этим летом, таких как Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Республика Бурятия. Жители России смогут также открыть для себя неожиданные направления, такие как Кольский полуостров у побережья Северного Ледовитого океана.

Еще пользователи TikTok могут пройти тест в приложении. Он поможет определить идеальный тип отдыха на основе их предпочтений. И участник получит индивидуальные рекомендации и советы от Russia Travel, которые помогут спланировать его отпуск.

«Нам хочется рассказать тиктокерам куда можно отправиться действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно и они могут оставить незабываемые впечатления и красочные видео», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.