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Скоростной лимит на платных трассах поднимут до 150 км/ч

Источник:
ТАСС
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Фото: markovskavesnicka / Attribution-ShareAlike License

Допустимая скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), может быть увеличена до 150 километров час, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«М-11 Москва - Санкт-Петербург и М-4», — приводит ТАСС слова Петушенко сказанные им в ответ на вопрос, на каких платных трассах «Автодора», кроме ЦКАДа, скоростной лимит может быть увеличен. «Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 километров час», — сказал он.

В частности, на М-11 сейчас допустимый скоростной лимит 130 километров час. «Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять 150 километров в час», — отметил Петушенко.

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Он также уточнил, что на открытой сегодня дороге в обход Лосево и Павловска сейчас установлен скоростной лимит 110 километров в час, а когда водители освоятся на новой дороге, его планируют повысить до 130 километров в час, а в перспективе — до 150 километров в час, как и на других участках трассы М-4.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, решение об этом примут в течение года.

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