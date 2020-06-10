Новость об отмене +20 км/ч оказалась фейком

Информация об ужесточении наказаний за нарушения ПДД, появившаяся в Сети, — это фейк, сообщается на сайте ГИБДД. В начале недели в интернете публиковали новость об отмене нештрафуемого порога превышения скорости +20 километров в час.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что якобы на внеплановой конференции ГИБДД объявили об отмене в России нештрафуемого порога превышения скорости +20 километров в час с 6 июня. Фейк завершался рекламой видеорегистраторов.

Информация об ужесточении законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов распространяется со ссылкой на распорядительные акты должностных лиц органов государственной власти. Реальные утвержденные нормативные правовые акты публикуются на официальном интернет-портале правовой информации, напомнили в ГИБДД.

Фейковые новости, как правило, заканчиваются ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования.

По требованию Госавтоинспекции такие материалы оперативно удаляются из контента интернет-портала. Уже заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов.

«Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении ведомства.