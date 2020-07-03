Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП

Михаил Ефремов, которому ранее было предъявлено обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от признания вины, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: " Я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался.

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Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист «свою причастность не отрицал».

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное «непростительным». Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.

Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.