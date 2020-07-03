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АвтоВАЗ выпустит «черную-черную» Lada

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ планирует выпустить Lada 4x4 в лимитированной версии Black. Черными будут практически все детали автомобиля.

Фото «очень черной» версии внедорожника опубликовано в группе AvtoVAZ News в «ВКонтакте». По данным источника, лимитированная версия создана на базе «городской» версии Lada 4x4 с пластиковыми бамперами — Urban.

Фото: © AvtoVAZ News, «ВКонтакте»

Новинка получит легкосплавные колесные диски, потолок, поручни противосолнечные козырьки, блок системы ЭРА Глонасс — все в черном исполнении. У версии будет другая обивка сидений с вышитой надписью Black.

На данный момент изготовлены два автомобиля в коротком и длиннобазовом варианте для проверки качества сборки.

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Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.