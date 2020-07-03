АвтоВАЗ выпустит «черную-черную» Lada

АвтоВАЗ планирует выпустить Lada 4x4 в лимитированной версии Black. Черными будут практически все детали автомобиля.

Фото «очень черной» версии внедорожника опубликовано в группе AvtoVAZ News в «ВКонтакте». По данным источника, лимитированная версия создана на базе «городской» версии Lada 4x4 с пластиковыми бамперами — Urban.

Фото: © AvtoVAZ News, «ВКонтакте»

Новинка получит легкосплавные колесные диски, потолок, поручни противосолнечные козырьки, блок системы ЭРА Глонасс — все в черном исполнении. У версии будет другая обивка сидений с вышитой надписью Black.

На данный момент изготовлены два автомобиля в коротком и длиннобазовом варианте для проверки качества сборки.