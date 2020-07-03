Уроки «Титаника»: как катастрофа изменила морской транспорт

Ровно 104 года назад, 3 июля 1916 года лондонский суд постановил, что лайнер «Титаник» погиб «вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». Гибель этого казалось непотопляемого чуда техники и бессилие людей перед стихией кардинально изменили представления и требования к безопасности морских путешествий.

Катастрофа «Титаника» стала одним из символов XX века и крушением надежд человечества на торжество технического прогресса. Никто не мог предположить, что 14 апреля 1912 года, в 23.40 по местному времени великолепный лайнер столкнется с айсбергом в 603 километрах к югу от Ньюфаундленда.

И даже в самом жутком кошмаре никто не мог предвидеть, что гордость британских кораблестроителей уже в 2.20 15 апреля разломится на две части и уйдет под воду. Экипаж и пассажиры судна были уверены в его непотопляемости. Но более полутора тысяч из них окажутся в ледяной воде и вместе с ним утонут.

Американская версия

Расследование обстоятельств трагедии началось незамедлительно. В США его вел специально созданный следственный подкомитет американского сената. Особое внимание американцы уделили ошибкам экипажа и его капитана Эдварда Смита, а также массовой гибели пассажиров III класса.

Следственный подкомитет пришел к выводу, что команда была недостаточно подготовленной, а дисциплина в ней — запущенной. Капитана Смита обвинили в чрезмерной самоуверенности и нежелании слушать неоднократные предостережения подчиненных.

Был отмечен ряд ошибок экипажа. В первую очередь, речь шла о крайне низкой организация спасения людей. Пассажиры III класса не были своевременно оповещены, а когда узнали о смертельной опасности стало уже поздно — большая часть спасательных шлюпок была уже в море. При этом по вине команды шлюпки, которых и так было недостаточно, спускались на воду полупустыми.

Версия британская

В Великобритании расследование крушения поручили комиссии лорда Мерси. Британцы в отличие от американцев сосредоточились не на действиях экипажа, а на проблемах мореплавания и навигации. Дело принято совсем другой оборот.

Действия капитана Смита, по мнению комиссии, были хотя и ошибочными, но небезответственными. Поэтому обвинять его не стали. Поведение экипажа признали добросовестным, хотя, организация по спасению пассажиров могла быть и лучше.

Гибель большого числа пассажиров III класса лорд Мерси объяснил «большей неохотой пассажиров этого класса покидать судно, их нежеланием расставаться со своим багажом».

В итоге уголовную ответственность за крушение никто не понес, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия.

Виновна ли «Калифорния»

Оба следствия, и американское, и британское подвергли моральному осуждению капитана парохода «Калифорния» Стэнли Лорда. Его судно якобы находилось в шести милях от места катастрофы, но проигнорировало сигналы бедствия и не пришло на помощь гибнущим людям.

Обвиненный в самом тяжелом морском преступлении Лорд до конца своих дней носил пятно позора и ужасно страдал от этого. Только после его смерти в 1962 году выяснилось, что он невиновен.

На «Титанике» видели огни другого корабля — норвежского судна «Самсон». Идя домой с браконьерским уловом, оно не стало себя обнаруживать и удалилось от терпящего бедствия корабля.

Непотопляемость и шлюпки

Гибель «Титаника» стала уроком и предупреждением для судостроителей, моряков и пассажиров. После завершения расследования трагедии комиссии дали многочисленные рекомендации для повышения безопасности морских перевозок.

Впервые были созданы международные правила с четкими и строгими требованиями, предъявляемыми к непотопляемости пассажирских судов. На международной конференции была принята Конвенцию об охране человеческой жизни на море.

В этом документе определены правила деления судов на водонепроницаемые отсеки, а также требования, предъявляемые к другим элементам конструкции обеспечивающим непотопляемость.

Предельно четко в Конвенции говорится о спасательных средствах пассажирских судов: «Пассажирские суда, совершающие международные рейсы, имеют на каждом борту спасательные шлюпки общей вместимостью, достаточной для размещения общего числа лиц, находящихся на судне, и спасательные плоты общей вместимостью, достаточной для размещения 25% общего количества людей на судне».

Таким образом, современный пассажирский лайнер обязан иметь значительно больше посадочных мест в шлюпках и на плотах, чем людей на судне.

Осторожно, айсберги

Особе внимание после гибели «Титаника» стало уделяться угрозе столкновения с айсбергами. Все судоходные компании включили в инструкции пункт о том, что в случае, если по курсу или вблизи него обнаружен лёд, судно в сумерках обязано идти малым ходом или изменить курс так, чтобы обойти опасный район.

С 1912 года сначала ВМС США, а потом американская Береговая охрана стали следить за дрейфующими льдами и оповещать о них близлежащие корабли. Позднее к этому делу подключился Международный ледовый патруль, задачей которого является мониторинг ледовой обстановки.

Фото : The chief steward of the liner Prinz Adalbert

Другим важным изменением правил морского судоходства было требование об обязательном наличии на судне радиосвязи и круглосуточном прослушивании радиоэфира.

Проектировщиков и производителей судов Конвенция об охране человеческой жизни на море обязала уделять особое внимание возможным пожарам, шторма и столкновениям с другими плавсредствами. Их теперь строят таким образом, чтобы минимизировать риск для жизни пассажиров.