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Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © congerdesign / Pixabay License
Способов заготовки на зиму клубники множество. Но самые простые рецепты порой оказываются и самыми вкусными. Можно ли приготовить деликатес из клубники за пять минут, почему не нужна металлическая ложка, и зачем варенью лимон?

Опытные хозяйки знают, что на варенье не годится слишком спелая, мягкая ягода. Отбирать нужно плотные не переспелые плоды. А для джема и конфитюра, напротив, лучше брать очень спелые ягоды.

Как помыть клубнику

Удалять плодоножки у клубники нельзя до тех пор, пока она не промыта и не просушена. В противном случае во время «водных» процедур ягода потеряет часть своего вкуса.

Промывать клубнику нужно аккуратно, не сжимая ягоды, иначе на выходе можно получить сладкую кашу.

Проще всего замочить клубнику на 10-15 минут, а когда пыль и грязь осядут, сменить воду и аккуратно прополоскать. Самую вредную въедливую грязь можно удалить смоченной в воде бумажной салфеткой. После мытья клубнику надо просушить.

Пятиминутное варенье

Это самый простой и популярный рецепт клубничного варенья. Готовится оно очень быстро. Но на вкусовых качествах это не сказывается. Сварить такое варенье можно как из свежих, так и из замороженных ягод.

Это особенно актуально для жителей России, где зимой найти свежую ягоду можно только в морозильниках. 

Для варенья понадобится килограмм клубники и килограмм сахара.

Совет: Чтобы придать сладкому варенью пикантную кислинку, можно добавить к ягодам сок лимона.

Ягоду нужно поместить в посуду, где будет готовиться сладкое лакомство. Лучше использовать емкости их нержавеющей стали, алюминия. Если есть эмалированная кастрюля, можно взять и ее. Но нужно помнить, что ягодный сок может окрасить стенки посуды.

Помытую и просушенную клубнику нужно засыпать сахаром и оставить стоять до тех пор, пока ягоды не дадут сок. Когда сахар пропитается им и станет розовым, ставим кастрюлю на плиту на огонь ниже среднего и не трогаем варенье, пока оно не закипит. 

Фото: © purpleZi / Pixabay License

Как только на поверхности появятся первые «бульки», нужно увеличить огонь на самый сильный и варить, аккуратно помешивая лакомство деревянной ложкой. И не забывать снимать пенку.

После пяти минут уверенного кипения варенье можно снять с огня, отсудить и разливать по баночкам. Но если оно покажется недостаточно густым, можно подождать 20-30 минут, вернуть кастрюлю на плиту, вновь включить самый сильный огонь и варить еще пять минут. Если нужен очень густой и тягучий сироп, повторять процедуру можно до трех-четырех раз. 

Простое густое варенье

Добиться густоты клубничного варенья можно и другим способом. Для этого нужно взять килограмм клубники и килограмм сахара. Положить ягоду в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить минут на 15-20, чтобы плоды начали отдавать сок. Поставить емкость на медленный огонь и, периодически помешивая, варить в течение двух часов.

Перешивать варенье нужно аккуратно и желательно деревянной или силиконовый ложкой, чтобы металлическая ложка не отдавала варенью ненужных прикусов. 

Через два часа необходимо снять варенье с огня и дать ему остыть. В процессе застывание оно начнет густеть. После этого его можно разливать по баночкам и убирать на хранение. 

Джем за пять минут

Если осталось много очень спелой ягоды, а есть свежей ее уже не хочется — не беда. Ее можно заморозить, а можно сделать джем. Понадобится килограмм сахара, килограмм варенья и сок лимона.

Клубнику промыть, просушить, добавить сок, выжатый из половинки лимона, и засыпать все сахаром. Через два часа, когда ягодный сок почти полностью растворит сахар, перебить блендером до однородного состояния.

После поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить, помешивая, пять минут. Затем убрать емкость с джемом с огня, подождать когда он полностью остынет, вновь поставить на плиту, довести до кипения и варить пять минут. Варочные манипуляции нужно повторить три-четыре раза, чтобы джем стал гуще.

Разливать по баночкам нужно не кипящий, но горячий джем, чтобы он окончательно застыл и загустел уже в стрелянной емкости. После остывания баночки можно закрывать и убирать.

Сладкий «француз»

Любителям джемов может понравиться и клубничный конфитюр. Готовить его также очень просто. Для конфитюра понадобятся:

  • клубника свежая — 1 кг
  • сахар — 600 гр
  • желатин — 10 гр
  • сок половины лимона

Процесс подготовки ягод схож с приготовлением джема. Спелые плоды нужно помыть, просушить, очистить от плодоножек, засыпать сахаром и добавить сок половины лимона. После чего ягоду оставить на два-три часа.

Затем поставить кастрюлю на медленный огонь и довести ягоду до кипения, но не кипятить. Снять с огня, перебить ягоду блендером до однородного стояния. 

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После этого вновь поставить на огонь, прокипятить пять минут и убрать в теплое место на час-полтора. Через час подготовить желатин — залить теплой водой и оставить на 10 минут.

Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая довести до кипения, но не кипятить. Добавить желатин, размешать и снять кастрюлю с огня. Нужно дать конфитюру слегка остыть и разлить его по баночкам. После полного остывания закрыть крышками и убрать на хранение.


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Топ комментариев

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать

great_america

Проголосовать это одно, посчитать голоса это другое, а утвержденные официальные данные это третье.