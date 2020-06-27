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Жизненный цикл Солнца показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

NASA опубликовало видео, которое показывает жизненный цикл Солнца. Ролик был сделан на основе 425 миллионов снимков звезды за десять лет.

Изображения выполнялись на длине волны 17,1 нанометра, всего ученым удалось собрать более 20 миллионов гигабайт данных, которые показывают состояние солнечной короны, отмечается на сайте агентства.

На видео запечатлены рост, а также падение активности светила, происходящие в рамках традиционного 11-летнего цикла. Также встречаются затемненные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевала Земля или Луна.

Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности. Наиболее известен солнечный цикл с длительностью около 10-11 лет, он характеризуется довольно быстрым увеличением числа солнечных пятен и последующим его уменьшением.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Россию будем с колен подымать:Я тут сильно упростил процесс, голосуй отправив СМС.Отдай свой голос тупо...

Voland2

Чисто случайно... А остальным членам ИК по смартфону?

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

fiopan

Конечно надо шевелиться, а то 10% поддержки народом явно маловато.

Plaguer

Чтобы он ещё пару кусков России своей "малой Родине" подарил?..