Жизненный цикл Солнца показали на видео

NASA опубликовало видео, которое показывает жизненный цикл Солнца. Ролик был сделан на основе 425 миллионов снимков звезды за десять лет.

Изображения выполнялись на длине волны 17,1 нанометра, всего ученым удалось собрать более 20 миллионов гигабайт данных, которые показывают состояние солнечной короны, отмечается на сайте агентства.

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На видео запечатлены рост, а также падение активности светила, происходящие в рамках традиционного 11-летнего цикла. Также встречаются затемненные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевала Земля или Луна.

Солнечная цикличность — периодические изменения в солнечной активности. Наиболее известен солнечный цикл с длительностью около 10-11 лет, он характеризуется довольно быстрым увеличением числа солнечных пятен и последующим его уменьшением.