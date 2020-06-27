Перехват самолетов США над Черным морем попал на видео

Минобороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.

Ведомство отметило, что дежурные российские силы ПВО своевременно выявили действия американских военных, на перехват вылетали истребители Су-30 морской авиации Черноморского флота.

На кадрах видны Р-8А «Посейдон» американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам, после чего они изменили курс.

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Полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивает ведомство. Это уже третий перехват американских самолетов у границ России за минувшую неделю.