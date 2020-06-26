Задымившийся после парада новейший «Бумеранг» попал на видео

Новейшая российская боевая машина пехоты К-17, созданная на базе универсальной колесной платформы «Бумеранг», сломалась возвращаясь с парада Победы в Москве.

Видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видено, бронемашина, двигаясь по столичной улице, неожиданно задымилась и остановилась на виду у публики.

Задымление произошло в результате попадания масла в выпускной коллектор, сообщили «Ленте.ру» в Минобороны. Представители промышленности установили и устранили причину неисправности. Машина была доставлен во временный парк хранения техники, отметили в российском военном ведомстве.

«Бумеранг» — перспективная унифицированная колесная бронированная платформа. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, а также бронетранспортер К-16.

В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.