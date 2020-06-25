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Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сказал адвокат в интервью изданию «СтарХит», напомнив при этом, что Ефремов был готов добровольно дать родственникам Сергея Захарова куда большую сумму.

Пашаев также опроверг появившуюся в СМИ информацию, что Ефремову придется продать недвижимость, чтобы выполнить решение суда. Адвокат уточнил, что актер не сможет этого сделать под домашним арестом.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Через несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения и предложил материальную помощь. Однако семья Захарова отказалась от какой-либо помощи. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2