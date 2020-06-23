Сибирские вузы вошли в список лучших по версии Forbes

Forbes представил топ-100 лучших российских вузов. В рейтинг вошли 12 университетов Сибири.

Forbes и НИУ ВШЭ провели исследования российских университетов, оценивая их по нескольким параметрам: качество образования, качество преподавателеи, соотношение преподавателеи и студентов, наличие и доля иностранных преподавателеи, международная деятельность, организация зарубежных стажировок, уровень ЕГЭ.

Дополнительно исследователи направили запросы в 127 крупных компаний, попросив ответить на несколько вопроса о том, какие вузы заканчивали их сотрудники и выпускников из каких университетов они хотят взять на работу.

Заполнить анкеты согласились 59 компании, совокупная численность их сотрудников составляет 4 миллиона человек. В итоге рейтинг возглавила Высшая школа экономики. МГУ на второй строчке, на третьем — МФТИ. Впервые в список вошел университет Иннополис из Татарстана.

#Образование Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов

Из сибирских вузов в списке оказались — Национальный исследовательский Томский политехнический университет (седьмое место), Национальный исследовательский Томский государственный университет (19 место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (28 место), Сибирский федеральный университет (34 место).

На 43-м месте Новосибирский государственный технический университет, на 44-м — Омский государственный технический университет, на 48-м — Сибирский государственный университет путей сообщения.

На 59-м — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, на 71-м Новосибирский государственный университет экономики и управления.

На 77-м место оказался Иркутский национальный исследовательский технический университет, на 79-м — Кузбасский государственный технический университет, на 98-м — Кемеровский государственный университет.