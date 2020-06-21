НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин допустил участие в выборах президента на новый срок

Источник:
Россия-1
435 14
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа что голосуем: ключевые поправки в Конституцию

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. «Работать надо, а не преемников искать», — указал российский лидер.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил президент.


Еще по теме
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
Кадыров сообщил о результатах теста на антитела
Путин поручит военным помочь Забайкалью
Путин назвал лучшие препараты от коронавируса
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Мать замурованного в бетоне ребенка призналась в его убийстве
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Подробности
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Две девушки погибли в опрокинувшейся Toyota в Новосибирской области
Сибирь 21.06.2020 17:43
Создан гражданский вариант арктического Ми-8
Сибирь 21.06.2020 15:18
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Сибирь 21.06.2020 14:39
Шаровая молния залетела в дом в Забайкалье и контузила пенсионеров
Сибирь 21.06.2020 14:07
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
14322
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
4919
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
3354
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
2970
Обсуждение (14)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Мать замурованного в бетоне ребенка призналась в его убийстве
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Подробности
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Лучше не ходить голодным, а поменять повара... За наши же деньги нам пропихивают тухляк и уверяют, что...

Иркут 69

Медальки вместо денег...? Смешно.

Partizan1996

Лучше ходить голодным, чем съесть этот " комплексный обед"

Drronum

Очень интересен вот этот пунктик "Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России,...

Lad1972

Да-да, супер-пупер-ракета это круто, мы уже описялись и обкакались...