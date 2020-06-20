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Путин назвал лучшие препараты от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Разработанные российскими компаниями препараты от коронавируса на данный момент являются лучшими в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с медиками в формате видеоконференции.

«То, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Путин уточнил, что это говорит о высоком уровне науки, которая занимается этой сферой. Также он напомнил, что в самое ближайшее время в России появится эффективная вакцина от коронавируса.

За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране на сегодня зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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Топ комментариев

Удавиков

Один из главных лоббистов по ввозу пальмового масла в Россию, молочку развалили, население на суррогат...

Иркут 69

После Путина будет Путин... 😀Ну прямо ода великому цезарю, ни дать ни взять

Disobedient

Одну комиссию еще не отменили, а уже ввели новую.))Этот экономист от нибога так и не желает снижать прибыль...

Archangel3339

ЦитатаПутина будет ПутинКлонирование, трансценденция или кибернетика?

47343

Тут подоплека в том что он подал в суд на оспаривание указа президента на его увольнение