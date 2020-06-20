Путин назвал лучшие препараты от коронавируса

Разработанные российскими компаниями препараты от коронавируса на данный момент являются лучшими в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с медиками в формате видеоконференции.

«То, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Путин уточнил, что это говорит о высоком уровне науки, которая занимается этой сферой. Также он напомнил, что в самое ближайшее время в России появится эффективная вакцина от коронавируса.

За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране на сегодня зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.