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Постельные сцены временно запретят снимать для кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые правила производства кино в США предусматривают социальную дистанцию между участниками съемки, поэтому интимные сцены на некоторое время будут под запретом.

Производство фильмов в США возобновили с 12 июня, но продюсерам выдали инструкции, согласно которым должны проходить съемки. Среди обязанностей актеров и съемочной группы — соблюдение социальной дистанции. Поэтому кинематографисты должны будут воздержаться от съемок постельных сцен, сообщает Daily Mail.

Всем участникам съемок нужно держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5-2 метра. Также запрещены шведские столы с закусками на площадке, а команду ежедневно будут тестировать на коронавирус.

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