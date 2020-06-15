Постельные сцены временно запретят снимать для кино

Новые правила производства кино в США предусматривают социальную дистанцию между участниками съемки, поэтому интимные сцены на некоторое время будут под запретом.

Производство фильмов в США возобновили с 12 июня, но продюсерам выдали инструкции, согласно которым должны проходить съемки. Среди обязанностей актеров и съемочной группы — соблюдение социальной дистанции. Поэтому кинематографисты должны будут воздержаться от съемок постельных сцен, сообщает Daily Mail.

Всем участникам съемок нужно держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5-2 метра. Также запрещены шведские столы с закусками на площадке, а команду ежедневно будут тестировать на коронавирус.

При том, что киностудиям дали «зеленый свет», крупные голливудские ленты планируют возобновить работу не раньше сентября.