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Названа примерная дата начала открытия кинотеатров в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bru-nO

Учреждения культуры, в число которых входят и кинотеатры, начнут открываться с середины июля, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил.

Правила посещения и работы кинотеатров с момента открытия изменятся, Роспотребнадзор разработал для них специальные рекомендации. Работникам кинотеатрам нужно будет ежедневно измерять температуру, их контакты с другими отделами должны бить ограничены, а те, у кого появятся признаки ОРВИ — отстранят от работы.

Посетителям кинотеатров рекомендовано носить маски, соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от походов в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Из-за пандемии коронавируса ряд крупных кинопремьер был отменен или перенесен еще в марте. Среди них «Черная вдова», «Форсаж 9», продолжение истории Джеймса Бонда «Не время умирать», «Тихое место 2», «Кролик Питер 2».

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...