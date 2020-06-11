Названа примерная дата начала открытия кинотеатров в России

Учреждения культуры, в число которых входят и кинотеатры, начнут открываться с середины июля, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил.

Правила посещения и работы кинотеатров с момента открытия изменятся, Роспотребнадзор разработал для них специальные рекомендации. Работникам кинотеатрам нужно будет ежедневно измерять температуру, их контакты с другими отделами должны бить ограничены, а те, у кого появятся признаки ОРВИ — отстранят от работы.

Посетителям кинотеатров рекомендовано носить маски, соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от походов в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Из-за пандемии коронавируса ряд крупных кинопремьер был отменен или перенесен еще в марте. Среди них «Черная вдова», «Форсаж 9», продолжение истории Джеймса Бонда «Не время умирать», «Тихое место 2», «Кролик Питер 2».