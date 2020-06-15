НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин написал статью о Второй мировой войне

Источник:
ТАСС
423 13
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент уже написал статью», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин, как ожидается, позже примет решение о сроках публикации статьи. «Ожидаем его решение о сроках публикации», — сказал он в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июня.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКлимкин отказал России в праве праздновать День Победы

Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

В 2020 году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.

Еще по теме
Путин впервые высказался по поводу беспорядков в США
Захарова рассказала об очень жестких международных переговорах
Трамп заявил об окончании «эпохи нескончаемых войн» США
Путин указал на значение России для мира
смотреть все
Политика #Мир #Россия #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин написал статью о Второй мировой войне
•
Россия «приятно удивит» обладателей гипероружия
•
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
•
Ученые объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Турист сорвался с водопада в Хакасии
Сибирь 15.06.2020 11:34
Актер Мерзликин прогулялся по улице его имени в Барнауле
Сибирь 15.06.2020 11:08
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
Сибирь 15.06.2020 11:06
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
Сибирь 15.06.2020 10:39
Самое популярное
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4367
Сибиряки увидели в небе лик Путина
3861
Аномальный холод взял курс на Сибирь
3253
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
2811
Обсуждение (13)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин написал статью о Второй мировой войне
•
Россия «приятно удивит» обладателей гипероружия
•
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
•
Ученые объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
Как это работает
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
62
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
56
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
48
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
37