Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент уже написал статью», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин, как ожидается, позже примет решение о сроках публикации статьи. «Ожидаем его решение о сроках публикации», — сказал он в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы, который состоится 24 июня.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши.

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Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

В 2020 году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.