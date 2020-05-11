НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Климкин отказал России в праве праздновать День Победы

Источник:
РИА Новости
91 1
Фото: U.S. Department of State

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом, с таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне якобы основан на принципе «никогда снова». «А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны», — цитирует РИА Новости Климкина.

При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на «исторические провокации» со стороны Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМифическая история войны: от генерала Мороза до заградотрядов

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства. По его словам, Россию тем самым пытаются поставить «в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины».

Еще по теме
Латвия объявила себя «донором СССР»
Европе запретили просить Россию о помощи
Кремль прокомментировал «ссору» Путина и саудовского принца
Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку
смотреть все
Политика #Говорят о России #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин 11 мая сделает заявление о продлении нерабочих дней
•
Климкин отказал России в праве праздновать День Победы
•
Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах медикам
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
«Катюша» и «Ласточка»: совершившее переворот оружие Второй мировой
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский оперштаб по коронавирусу отчитался о новых зараженных
Сибирь 11.05.2020 11:38
«Тяжелый» пациент умер в Томске от коронавируса
Сибирь 10.05.2020 20:28
Учитель пробежал от Чемала до Горно-Алтайска в честь Победы
Сибирь 10.05.2020 19:09
Глава Тувы спел «День Победы» на родном языке
Сибирь 10.05.2020 18:52
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
120632
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
7493
Госдолг США установил исторический рекорд
6478
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
4199
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин 11 мая сделает заявление о продлении нерабочих дней
•
Климкин отказал России в праве праздновать День Победы
•
Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах медикам
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Госдолг США установил исторический рекорд
43
США объявили себя победителями нацизма
40
Германия назвала виновника Второй мировой войны
36
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
34