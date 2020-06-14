Банковский роуминг отменили в России

Российские банки отменят банковский роуминг — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, соответствующий закон вступил в силу с воскресенья.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации. Документ не позволит банкам брать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.

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Филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами, приводит ТАСС пояснительную записку к закону.

В документе говорится, что при таком трансфере между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, а установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.