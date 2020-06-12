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Коллекторы назвали самых надежных заемщиков в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самые дисциплинированный заемщики в России — не самые богатые люди в стране. Просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, уровень дисциплинированности клиента в определенной степени зависит от его профессии, которая определяет уровень достатка и его постоянство. Кроме того, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента.

«На данный момент совершенно точно можно сказать, что сотрудники финансовых организаций, в том числе банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний выходят на просрочку намного реже, чем представители, например, сферы услуг», — цитирует РИА Новости Мехтиева.

Высокую дисциплинированность показывают и пенсионеры. Они, в отличие от молодежи занют, что «долг платежом красен, а жизненный опыт позволяет тщательно планировать бюджет». Редко нарушают свои обязательства офицеры, врачи и учителя, поскольку они имеют постоянный регулярный доход и заботятся о своей репутации.

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Специалисты организации посоветовали россиянам, как обезопасить себя от просрочек. Перед оформлением ссуды провести «краш-тест» — попробовать прожить на деньги, которые в будущем будут оставаться после внесения ежемесячного платежа по кредиту.

Ежемесячный платеж в условиях кризиса не должен превышать одну пятую дохода, чтобы в случае потери работы или снижения дохода вероятность выхода на просрочку была низкой.

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