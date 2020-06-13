Мотоциклист в Кузбассе протаранил машину и сбежал

Мотоциклист в Кузбассе столкнулся с автомобилем и сбежал с места происшествия. Мужчину разыскивают, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром 13 июня на 37-м километре дороги «Белово-Гурьевск-Салаир». В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе шестилетний ребенок. Трое пострадавших, которые находились в мотоцикле, были без шлемов.

Авария произошла, когда водитель мотоцикла «Урал» разворачивался, находясь в зоне ограниченной видимости. Сразу после столкновения мотоциклист пустился в бегство, бросив пассажиров.

Сейчас полицейские разыскивают беглеца. Оказалось, что мотоциклом управлял 28-летний неоднократно судимый житель города Салаир.