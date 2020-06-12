Россиян поздравили из космоса. ВИДЕО

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем России, видео опубликовали на сайте Роскосмоса.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — сказал Анатолий Иванишин.

В свою очередь Иван Вагнер пожелал всем терпения, успеха, достижения поставленных целей. «Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», — отметил он.

День России — государственный праздник. Ежегодно с 1992 года отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.