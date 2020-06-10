НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Странные танцы: самые нелепые выходки мировых лидеров

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © пресс-служба президента РФ
Мировые лидеры нередко попадают в курьезные ситуации, когда любительская камера превращает их в объект насмешек. Мы сделали подборку самых громких и смешных танцевальных конфузов с главами государств.

Предвыборный танец Ельцина

Российский лидер Борис Ельцин 10 июня 1996 года в ходе предвыборного митинга в Ростове озадачил собравшуюся публику ритуальным танцем «молодого душой президента». Глава государства сначала взбежал на сцену и прокричал официальный лозунг кампании: «Голосуй, а то проиграешь, понимаешь, к черту!».

Затем президент предложил оказавшемуся на сцене певцу Осину «что-нибудь сыграть» и бодро пустился в пляс. Все происходящее транслировалось в прямом эфире по областному телевидению. Большинство очевидцев уверяло, что глава государства был пьян. Примечательно, что в итоге Ростовская область проголосовала на выборах против Ельцина.

Медведев на танцполе

Бывший президент России Дмитрий Медведев наверняка пожалел, что его в 2010 году угораздило потанцевать на камеру. В соцсети попала любительская съемка вечеринки, на которой российский лидер отдыхал под песню «American Boy» группы «Комбинация». Рядом с Медведевым танцевал участник программы Comedy Club Гарик Мартиросян.

Ролик с необычными движениями политика собрал множество уничижительных комментариев, некоторых видео искренне насмешило. Сам Медведев признался, что музыка на танцполе заставила его «вернуться в прошлое». Однако нет сомнений, что глава государства предпочел бы оставить свой танец приватным.

Обама празднует Хэллоуин

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в 2016 году станцевали в Белом доме на праздновании Хеллоуина. Для главы государства танец явно не удался — на видео Обама выглядел настолько нелепо, что снятый ролик с его неловкими движениями мгновенно вырвался в тренды соцсетей.

Пользователи отметили, что американский лидер пытался «выглядеть круто», но в действительности лишь размахивал руками в разные стороны. При этом Мишель Обама танцевала куда более естественно. После неожиданной популярности президент США признался, что учил танец специально для праздника.

Тереза Мэй в Африке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2018 году решила присоединиться к ученикам средней школы в Кейптауне, которые демонстрировали политику национальные танцы. В итоге видео танцев британского премьера вызвало негативную реакцию пользователей Сети, многие посчитали выходку Мэй «ужасной».

Через два дня после танца в ЮАР Тереза Мэй пустилась в пляс во время визита в Найроби. Большинство экспертов и комментаторов пришли к выводу, что со стороны это выглядело достаточно нелепо. Некоторые избиратели прозвали премьера «безнадежным танцором», которого «забыли смазать».

Путин на свадьбе

Российский президент Владимир Путин в августе 2018 года побывал на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль, где неожиданно для всех пустился в пляс с 57-летней невестой в присутствии гостей. Видео танца мгновенно попало в СМИ.

Самому Путину курьезный инцидент ничем не грозил, однако в Европе немедленно разразился политический скандал. Кнайсль призвали подать в отставку из-за танца с российским лидером. Однако МИД Австрии заявил, что свадьба была приватным торжеством, а визит Путина являлся частным.

Еще по теме
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
Румыния признает Россию враждебным государством
Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России
Белоруссия потребовала от России пересмотра цены на газ
смотреть все
Политика #Мир #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал поддержать «цифровую» экономику
•
Тарифы ЖКХ предложили «заморозить»
•
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
•
Запущен сервис по проверке налоговых льгот
Подробности
•
Странные танцы: самые нелепые выходки мировых лидеров
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
•
Эволюция «Калашникова»: от ружья до электробайка
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фильм о зверствах тулунского маньяка появился в Сети
Сибирь 10.06.2020 16:38
Трое стали жертвами коронавируса в Алтайском крае
Сибирь 10.06.2020 16:32
Медведь два дня буянил под окнами супружеской пары
Сибирь 10.06.2020 14:39
Горный Алтай откроет летние кафе и ряд туробъектов
Сибирь 10.06.2020 14:30
Самое популярное
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
5110
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4418
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
4063
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
3221
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал поддержать «цифровую» экономику
•
Тарифы ЖКХ предложили «заморозить»
•
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
•
Запущен сервис по проверке налоговых льгот
Подробности
•
Странные танцы: самые нелепые выходки мировых лидеров
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
•
Эволюция «Калашникова»: от ружья до электробайка
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия допустила введение санкций против США
80
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
37
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
32
Стреляющую на 7 километров винтовку разработают в России
22
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
21