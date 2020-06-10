Странные танцы: самые нелепые выходки мировых лидеров

Мировые лидеры нередко попадают в курьезные ситуации, когда любительская камера превращает их в объект насмешек. Мы сделали подборку самых громких и смешных танцевальных конфузов с главами государств.

Предвыборный танец Ельцина

Российский лидер Борис Ельцин 10 июня 1996 года в ходе предвыборного митинга в Ростове озадачил собравшуюся публику ритуальным танцем «молодого душой президента». Глава государства сначала взбежал на сцену и прокричал официальный лозунг кампании: «Голосуй, а то проиграешь, понимаешь, к черту!».

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Затем президент предложил оказавшемуся на сцене певцу Осину «что-нибудь сыграть» и бодро пустился в пляс. Все происходящее транслировалось в прямом эфире по областному телевидению. Большинство очевидцев уверяло, что глава государства был пьян. Примечательно, что в итоге Ростовская область проголосовала на выборах против Ельцина.

Медведев на танцполе

Бывший президент России Дмитрий Медведев наверняка пожалел, что его в 2010 году угораздило потанцевать на камеру. В соцсети попала любительская съемка вечеринки, на которой российский лидер отдыхал под песню «American Boy» группы «Комбинация». Рядом с Медведевым танцевал участник программы Comedy Club Гарик Мартиросян.

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Ролик с необычными движениями политика собрал множество уничижительных комментариев, некоторых видео искренне насмешило. Сам Медведев признался, что музыка на танцполе заставила его «вернуться в прошлое». Однако нет сомнений, что глава государства предпочел бы оставить свой танец приватным.

Обама празднует Хэллоуин

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в 2016 году станцевали в Белом доме на праздновании Хеллоуина. Для главы государства танец явно не удался — на видео Обама выглядел настолько нелепо, что снятый ролик с его неловкими движениями мгновенно вырвался в тренды соцсетей.

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Пользователи отметили, что американский лидер пытался «выглядеть круто», но в действительности лишь размахивал руками в разные стороны. При этом Мишель Обама танцевала куда более естественно. После неожиданной популярности президент США признался, что учил танец специально для праздника.

Тереза Мэй в Африке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2018 году решила присоединиться к ученикам средней школы в Кейптауне, которые демонстрировали политику национальные танцы. В итоге видео танцев британского премьера вызвало негативную реакцию пользователей Сети, многие посчитали выходку Мэй «ужасной».

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Через два дня после танца в ЮАР Тереза Мэй пустилась в пляс во время визита в Найроби. Большинство экспертов и комментаторов пришли к выводу, что со стороны это выглядело достаточно нелепо. Некоторые избиратели прозвали премьера «безнадежным танцором», которого «забыли смазать».

Путин на свадьбе

Российский президент Владимир Путин в августе 2018 года побывал на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль, где неожиданно для всех пустился в пляс с 57-летней невестой в присутствии гостей. Видео танца мгновенно попало в СМИ.

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Самому Путину курьезный инцидент ничем не грозил, однако в Европе немедленно разразился политический скандал. Кнайсль призвали подать в отставку из-за танца с российским лидером. Однако МИД Австрии заявил, что свадьба была приватным торжеством, а визит Путина являлся частным.