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Район Алтая закрыли из-за стремительного распространения COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexandr frolov / CC BY-SA 4.0

Самый отдаленный и высокогорный район Горного Алтая закрыли из-за стремительного распространения COVID-19, сообщил оперштаб.

Из 14 заболевших за последние сутки 13 – из Кош-Агачского района. Всего в регионе сейчас на 218 тысяч жителей 204 больных, включая 60 в этом районе. 103 человека уже выписаны, однако последние дни в день фиксируется больше новых больных, чем поправившихся.

«В связи с ростом числа лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в очаге на территории Кош-Агачского района глава – Республики Алтай Олег Хорохордин ввел дополнительные ограничительные меры», – сказано в сообщении.

С 10 июня въезд в район и выезд из него запрещены. Это не касается людей, которые там прописаны. Полицейские разместят на въезде в район ост и обеспечат круглосуточный досмотр транспорта.

Все, кто приедет в район, должны будут сообщить о себе на горячую линию и отправиться на изоляцию в две недели. При проявлении признаков болезни – сразу вызвать врача.

При этом во всей республике продолжает действовать масочный режим, работа всех турбаз приостановлена до 22 июня.

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