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Посылки россиян из-за рубежа «зависли»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Логистические компании в мае столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.

Время обработки партий значительно выросло из-за новых таможенных правил, а также несовершенства программного обеспечения, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Задержки коснулись 90% всех доставляемых посылок.

При этом время задержки может быть совершенно разным — от нескольких дней до нескольких недель, отмечают эксперты. Трудности связаны с приказом Федеральной таможенной службы номер 112, который вступил в силу в феврале, но начал действовать только в мае.

Документ примерно в пять раз увеличил объем работы для таможенников. Сильнее всего пострадали экспресс-перевозчики — время на проверку этих партий товаров выросло примерно в десять раз.

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