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Иркутянин устроил покушение на брата из-за наследства. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутянин устроил покушение на сводного брата и его жену из-за трехкомнатной квартиры. Родственники не смогли поделить наследство по справедливости, сообщило региональное СУ СК России.

Конфликт между братьями произошел из-за трехкомнатной квартиры, доставшейся по наследству братьям от отца. Один из братьев заявил, что перепишет квартиру на себя. Второй брат подумал, что это несправедливо.

По версии следствия, днем 4 июня обвиняемый приехал к офису нотариуса, где должен был появиться его брат. Дождавшись родственника и его жену, он снова попытался поговорить с ними. Разговор перерос в ссору, в ходе которой обвиняемый выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелили в супругов.

После этого мужчина скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил. Потерпевшие были экстренно госпитализированы с огнестрельными ранениями головы, 25-летняя девушка до сих пор находится в реанимации.

Сотрудниками правоохранительных органов был объявлен план-перехват, в кратчайшие сроки мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. Региональный следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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