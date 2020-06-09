НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дочь Ефремова планировала помочь погибшему в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
260 3
Фото: © Sibnet.ru

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария еще до известия о смерти пострадавшего в ДТП мужчины нашла его контакты и планировала помочь, об этом она сообщила в Instagram.

Девушка обратилась за помощью к подписчикам в Instagram, чтобы найти контакты семьи Сергея Захарова, чью машину протаранил Михаил Ефремов в центре Москвы в понедельник.

«Завтра узнаю, что можно сделать. Утро вечера мудренее», — написала девушка, отметив, что планирует оказать семье пострадавшего помощь. Тогда она еще не знала, что участник ДТП скончался.

«Я не одобряю поступок моего отца и тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили <…> Очень надеюсь, что Сергей выживет», — писала Ефремова за час до того, как констатировали смерть Захарова.

Фото: © amefremova, instagram.com/amefremova

ДТП произошло поздно вечером в понедельник в Москве. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем «Джипа» пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился мужчина.


Еще по теме
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
Пострадавший в ДТП с Ефремовым мужчина скончался
Пьяный Михаил Ефремов на «Джипе» протаранил «Ладу»
Переполненная «шестерка» попала в смертельное ДТП под Новосибирском
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
•
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
•
Сотни тысяч моряков оказались в заточении на судах из-за пандемии
•
Apple разработала технологию группового селфи «на карантине»
Подробности
•
Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гнев Путина из-за ЧС в Норильске назвали пропагандой
Сибирь 09.06.2020 13:54
Сразу четыре пациента с COVID-19 умерли на Алтае
Сибирь 09.06.2020 13:24
Иркутянин устроил покушение на брата из-за наследства. ВИДЕО
Сибирь 09.06.2020 13:04
Жителям Бурятии пообещали безопасное голосование по Конституции
Сибирь 09.06.2020 12:04
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5757
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4867
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4136
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3991
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
•
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
•
Сотни тысяч моряков оказались в заточении на судах из-за пандемии
•
Apple разработала технологию группового селфи «на карантине»
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Captain Nemo

А дальше поголовная "очипизация". И тотальный контроль

Иркут 69

Цифровой концлагерь. Бирка, номер, разряд...

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

Uynachalnica

Всех взвесят, измеряют и признанают негодными для дальнейшей светлой жизни! Так то и штрафовать удобней!