Дочь Ефремова планировала помочь погибшему в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария еще до известия о смерти пострадавшего в ДТП мужчины нашла его контакты и планировала помочь, об этом она сообщила в Instagram.

Девушка обратилась за помощью к подписчикам в Instagram, чтобы найти контакты семьи Сергея Захарова, чью машину протаранил Михаил Ефремов в центре Москвы в понедельник.

«Завтра узнаю, что можно сделать. Утро вечера мудренее», — написала девушка, отметив, что планирует оказать семье пострадавшего помощь. Тогда она еще не знала, что участник ДТП скончался.

«Я не одобряю поступок моего отца и тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили <…> Очень надеюсь, что Сергей выживет», — писала Ефремова за час до того, как констатировали смерть Захарова.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник в Москве. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем «Джипа» пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился мужчина.