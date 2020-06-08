Москва введет режим самосохранения

Москвичи должны соблюдать режим самосохранения после снятия режима самоизоляции, отмены пропусков и графика прогулок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24». Трансляция выступления велась на YouTube.

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — сказал Собянин.

Ранее Собянин объявил, что с 9 июля в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки.

При этом режим самосохранения предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социального дистанции в 1,5-2 метра при посещении общественных мест.