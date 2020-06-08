Алтайский край разрешил работу санаториев

Алтайский край смягчает введенные из-за коронавируса ограничения. В регионе с 8 июня открывают имеющие медицинскую лицензию санатории, разрешают работу зоопарка и салонов красоты и отменяют обязательную самоизоляцию.

При этом, как говорится в сообщении оперштаба, по всему региону, включая Белокуриху, до 22 июня закрыты туристические базы, гостиницы, сельские дома. Запрещены досуговые мероприятия на пляжах.

#Туризм Турбазам Горного Алтая поставят особые условия для открытия

Также в крае отменили ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний. Они все еще могут выходить из дома только в магазин. В то же время губернатор Виктор Томенко отменил обязательную самоизоляцию для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.

Разрешены теперь и занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, но без использования уличных тренажеров. При этом допускаются совместные занятия не более двух человек, или с членами семьи. Тренировки эти можно проводить только на открытых стадионах и площадках.

Также разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий, работать, наконец, разрешили парикмахерским и салонам красоты.

В то же время медорганизация до сих пор рекомендовано придерживаться приказа Минздрава РФ, в соответствии с которым приостановлены плановая госпитализация пациентов в медицинских организациях стационарного типа, плановая вакцинация и плановая диспансеризация, а также плановые профосмотры населения.

При этом разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

Вместе с тем, на первом этапе снятия ограничений на территории края сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий, приостановлена работа ряда учреждений, где предполагается массовое пребывание граждан.

Сохраняется запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах. Ношение масок до сих пор является обязательным.