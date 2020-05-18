Турбазам Горного Алтая поставят особые условия для открытия

Туристические базы Республики Алтай могут открыть для работы в летнем сезоне при соблюдении особых мер, которые разработают Роспотребнадзор вместе с Минприроды региона, сообщает правительство субъекта.

Сейчас все турбазы и комплексы, гостиницы Республики Алтай закрыты из-за эпидемии коронавируса. Ограничения действуют до 1 июня. Власти пока не сообщают, будет режим после этой даты продлен, снят или ослаблен.

#Туризм Гастрономический отдых: что готовят только на Алтае

«Два месяца назад мы ввели в Республике Алтай режим повышенной готовности. И этот непростой период для нас не должен пройти зря. Необходимо понимать, что одним неверным решением мы можем перечеркнуть все достигнутые результаты. Этого допустить нельзя», – сказал на совещании с представителями турбизнеса глава региона Олег Хорохордин.

Сейчас не ясно, что ждет турбизнес Горного Алтая после 1 июня. Хорохордин сказал, что в предстоящие две недели будет проанализирована динамика ситуации, исходя из которой и будет принято то или иное решение. При этом добавил, что оно будет согласовано с правительством России, Ростуризмом и губернаторами соседних субъектов.

Хорохордин поручил Министерству природных ресурсов, экологии и туризма региона совместно с управлением Роспотребнадзора и представителями туротрасли разработать пакет мер, при соблюдении которых можно будет постепенно возобновить работу туристических баз. Он подчеркнул, что меры эти должны быть выполнимыми.

В Республике Алтай сегодня проживает около 218 тысяч человек, при этом в год регион посещает более двух миллионов туристов. В июне регион обычно принимает порядка 300 тысяч гостей. Однако, отмечается в сообщении, учитывая отсутствие доступа на зарубежные курорты у жителей России, это количество в этом году может увеличиться.