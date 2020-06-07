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Китай и Россия вместе возьмутся за вакцину от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © UK Department for International Development

Китай будет сотрудничать с Россией в разработке и производстве вакцины от коронавируса, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

«Перед лицом эпидемии Китай и Россия как всеобъемлющие стратегические партнеры в новую эпоху действовали сообща против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутому руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Министр науки и техники КНР Ван Чжиган сообщил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.

Ван Чжиган указал, что власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования.

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