США предложили помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов, госсекретарь США Майкл Помпео. МИД России поблагодарил его за жест доброй волки.

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске, в России. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов», — приводит ТАСС слова Помпео.

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Россия благодарна американской стороне за готовность помочь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это уже второй жест доброй воли между двумя странами, напомнив, о взаимных поставках аппаратов ИВЛ.

«Еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — сказала Захарова. «Мы, безусловно, благодарны американской стороне», — отметила она.

На территории ТЭЦ-3 Норильска 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячу кубометров нефтепродуктов на 180 тысяч квадратных метров грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение окружающей среды.