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Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе состоявшего сегодня телефонного разговора пригласил своего коллегу из США Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — говорится в сообщении.

Шойгу в ходе телефонного разговора предложил Эсперу также объединить усилия в борьбе с пандемией. «Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой», — сказали в ведомстве.

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Глава Минобороны России выразил обеспокоенность в связи с разрушением Вашингтоном международных договоров, включая Договор по открытому небу.

Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.



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