Студентка из Хакасии нашла замену одноразовой пластиковой посуде

Студентка сельскохозяйственного колледжа Хакасского госуниверситета Екатерина Смоленская победила в конкурсе инновационных проектов, представив свой проект одноразовой посуды из биоразлагаемых материалов, сообщила в пятницу пресс-служба ХГУ.

«Сегодня массовое и повсеместное применение одноразовой посуды привело к серьезным экологическим проблемам, а также дополнительным затратам на утилизацию и переработку данных отходов. А биоразлагаемая одноразовая посуда может успешно заменить пластиковую, которая ежедневно применяется в сфере общественного питания. Создавать ее можно из побочной продукции растениеводства. К примеру, соломы, что существенно снизит затраты на сырье», — цитирует пресс-служба Смоленскую.

В России технология производства посуды из растительного сырья ещё не имеет широкого применения, но девушка увлечена идеей и стремится к дальнейшему продвижению своего проекта.